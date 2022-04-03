Кулеба потребовал от G7 разрушительных санкций против России за массовые убийства в Буче

Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал массовые убийства в Буче Киевской области преднамеренным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Глава МИД потребовал от стран "Большой семерки" (G7) новых разрушительных санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.
"Массовые убийства в Буче были преднамеренными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать прочь. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно", - написал Кулеба.
Глава МИД отметил, что новые ограничения необходимо ввести уже сейчас:
Напомним, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.
Отметим, мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки от 14 лет.
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