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Быстрее любой страны. Кулеба заявил о рекорде на пути Украины в ЕС

Пятница 21 июня 2024 17:50
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Быстрее любой страны. Кулеба заявил о рекорде на пути Украины в ЕС Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина установила рекорд на пути от заявки на членство в Европейский союз (ЕС) до начала переговоров. Этот путь был быстрее, чем у любой страны-кандидата в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу, которого цитирует ведомство.

Министр приветствовал одобрение странами-членами ЕС переговорных рамок о вступлении Украины в блок. Он отметил, что путь страны не был легким и включал революцию и войну.

"Украина также установила рекорд, пройдя путь от заявки на членство в ЕС до начала переговоров чуть более чем за два года - быстрее, чем любая другая страна-кандидат в истории", - добавил Кулеба.

По словам министра, Украина старательно выполняла все требования и внедряла критические реформы для приближения этого дня.

"Как член ЕС, Украина будет укреплять безопасность и процветание для всех европейцев, а также реализует нашу общую мечту жить на континенте свободы, процветания и мира", - подчеркнул он.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в ЕС. Уже в июне Европейский совет предоставил стране статус кандидата на интеграцию в блок. Это, в свою очередь, сделало Украину первой страной, которая получила такой статус во время войны.

В декабре 2023 года, сделав значительный шаг вперед по пути к членству в ЕС, Украина получила "зеленый свет" на начало официальных переговоров. Уже сегодня, 21 июня, послы ЕС дали "принципиальное согласие" на открытие переговоров.

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