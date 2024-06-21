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Кулеба объяснил, по какому формату возможно участие России во втором саммите мира

Киев, Пятница 21 июня 2024 08:56
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Кулеба объяснил, по какому формату возможно участие России во втором саммите мира Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не хочет прямых контактов с Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Как объяснил министр, Украина допускает, что может быть использован опыт Черноморской зерновой инициативы во время саммита мира. Тогда Украина не взаимодействовала с Россией напрямую, а только через посредников - ООН и Турцию.

"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не стремится к прямым контактам с Россией ввиду того, что Москва продолжает свои военные преступления и пытается уничтожить украинскую государственность.

Саммит мира

Напомним, 15 и 16 июня в Швейцарии состоялся первый саммит мира Украины. На нем были представители более 100 стран и международных организаций.

По результатам саммита было принято совместное коммюнике, которое подписали не все участники. Однако документ открыт, и к нему могут присоединиться другие страны.

Украина не исключала участия России во время второго саммита мира.

Детальнее о саммите мира и какие будут дальнейшие шаги Украины - в нашем материале.

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