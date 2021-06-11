У МЗС назвали умови нормалізації відносин з Росією

Відносини України і Росії нормалізуються при дотриманні двох умов. Одне з них - деокупація українських територій .

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Я вважаю, що ми повинні бути оптимістами і вірити, що відносини між Україною і Росією нормалізуються. Я знаю навіть, коли це станеться. Це станеться, коли Росія деокупує наші території", - сказав Кулеба.

В якості другої умови глава МЗС назвав візит в Україну нового лідера Росії, який"схилить голову перед пам'ятником жертвам війни Росії проти України".

Міністр зазначив, що такі приклади є в сучасній історії. "Це був досвід Німеччини та Франції. Це були дві нації, які ненавиділи і знищували один одного в Європі. Але вони пройшли цей шлях", - додав він.