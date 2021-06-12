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Кулеба про відведення російських військ: загроза залишається

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Україна, Субота 12 червня 2021 12:45
Кулеба про відведення російських військ: загроза залишається Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про загрозу російських військ на кордоні з Україною. За його словами, небезпека військової операції Росії проти України все ще залишається.

Про це йшлося в ефірі " Україна 24".

За словами Кулеби, суттєвого відведення військ РФ від українських кордонів так і не відбулося. Тому Україна повинна бути готова до всіх сюрпризів з боку ворожого сусіда.

"Загроза залишається. Я хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, ніякого суттєвого відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", - заявив Кулеба.

Більш того, під час своїх навчань "Захід" росіяни відпрацьовують чимало наступальних операцій.

"На навчаннях "Захід", які здійснює Росія, відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні навчання. Це вчення про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію", - говорить Кулеба.

Міністр зазначив, що військові сили РФ як і раніше залишаються вздовж українського кордону.

"Відведення, яке відбулося, дуже символічне, і насправді десятки тисяч російських солдатів все ще знаходяться вздовж українського кордону, в окупованому Криму, і їх зброя також", - зазначив міністр.

У МЗС вважають, що таким чином Росія готує своє населення і армію до можливого військового конфлікту.

"Тобто йде підготовка свого населення, міжнародної думки про неминучість війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову тумблер не буде включений і знову все це не почнеться", - сказав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що стосунки України і РФ можуть покращитися, але при виконанні деяких умов зі сторін Росії. Про них розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Кулеба розповів про наслідки запуску "Північного потоку-2" для України.

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