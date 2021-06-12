Кулеба об отводе российских войск: угроза остается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об угрозе российских войск на границе с Украиной . По его словам, опасность военной операции России против Украины все еще остается.

По словам Кулебы, существенного отвода войск РФ от украинских границ так и не произошло. Поэтому Украина должна быть готова ко всем сюрпризам со стороны враждебного соседа.

"Угроза остается. Я хочу, чтобы все понимали. По нашим данным, никакого существенного отвода войск не происходит, и мы должны быть готовы к любому сценарию", - заявил Кулеба.

Более того, во время своих учений "Запад" россияне отрабатывают немало наступательных операций.

"На учениях "Запад", которые осуществляет Россия, отрабатывается очень много именно наступательных элементов, это не оборонительные обучения. Это учение о том, как захватывать города, аэродромы, как осуществлять наступательную операцию", - говорит Кулеба.

Министр отметил, что военные силы РФ по-прежнему остаются вдоль украинской границы.

"Отвод, который произошел, очень символичен, и на самом деле десятки тысяч российских солдат все еще находятся вдоль украинской границы, в оккупированном Крыму, и их оружие также", - отметил министр.

В МИД считают, что таким образом Россия готовит свое население и армию к возможному военному конфликту.