У НАТО розраховують, що Росія відмовиться від нарощування військ на кордоні з Україною

У НАТО розраховують, що Росія повністю відмовиться від нарощування присутності своїх військ біля кордонів України . При цьому в Альянсі вітали зниження напруженості в регіоні.

Про це в ході прес-конференції заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил на кордоні з Україною", - сказав він.

Столтенберг відзначив зниження напруженості на російсько-українському кордоні, і привітав кроки в цьому напрямку. Він також підкреслив, що НАТО "продовжить стежити за розвитком подій" в регіоні.

Генсек НАТО також запевнив, що блок продовжить підтримувати Україну. "Ми продовжимо допомагати модернізувати сили і інститути, продовжимо надавати практичну підтримку", - уточнив він.