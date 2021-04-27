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У НАТО розраховують, що Росія відмовиться від нарощування військ на кордоні з Україною

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 27 квітня 2021 18:50
У НАТО розраховують, що Росія відмовиться від нарощування військ на кордоні з Україною Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: РБК-Україна

У НАТО розраховують, що Росія повністю відмовиться від нарощування присутності своїх військ біля кордонів України. При цьому в Альянсі вітали зниження напруженості в регіоні.

Про це в ході прес-конференції заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил на кордоні з Україною", - сказав він.

Столтенберг відзначив зниження напруженості на російсько-українському кордоні, і привітав кроки в цьому напрямку. Він також підкреслив, що НАТО "продовжить стежити за розвитком подій" в регіоні.

Генсек НАТО також запевнив, що блок продовжить підтримувати Україну. "Ми продовжимо допомагати модернізувати сили і інститути, продовжимо надавати практичну підтримку", - уточнив він.

Нагадаємо, протягом березня і Квітня Росія стягнула до українського кордону десятки тисяч військових і важку техніку, що викликало занепокоєння не тільки в України, а й у західних партнерів.

США і країни Європи закликали Москву відмовитися від ескалації конфлікту. Минулого тижня міністр оборони РФ заявив, що відводить свої війська від кордону України, але в той самий час біля Криму залишилося кілька десантних кораблів, що не входять до складу так званого Чорноморського флоту Росії.

Зазначимо, український посол Андрій Мельник вважає, що президент РФ Путін маскує свої справжні наміри, а Російська важка техніка залишається біля українського кордону.

Додамо, що раніше Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори в 2021 році.

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