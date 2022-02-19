Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму

Президент України Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму. Документ був підписаний у 1994 році між Україною, Росією, Великою Британією та США.

Докладніше про те, у чому суть Будапештського меморандуму - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано у 1994 році. Підписи під документом поставили Леонід Кучма (Україна), Борис Єльцин (РФ), Джон Мейджор (Великобританія), Білл Клінтон (США). Тоді ж Україна зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю, яка знаходиться на її території.

Фото: підписання Будапештського меморандуму (uk.wikipedia.org)

У підписаному меморандумі йдеться про те, що РФ, Великобританія та США підтверджують зобов'язання:

поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України,

не використовувати силу проти України, і жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім самооборони.

утримуватись від економічного тиску на Україну для отримання переваги.

вимагати негайних дій з боку Ради безпеки ООН для допомоги Україні у разі, якщо вона стане жертвою акту агресії або об'єктом загрози агресією з використанням ядерної зброї.

не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих.

Також у документі йдеться, що Україна, РФ, Британія та США будуть проводити консультації у разі виникнення питання щодо цих зобов'язань.