ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму

Новость на русском →
Україна, Субота 19 лютого 2022 19:22
Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму Фото: від України Будапештський меморандум підписував на той момент президент Леонід Кучма
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму. Документ був підписаний у 1994 році між Україною, Росією, Великою Британією та США.

Докладніше про те, у чому суть Будапештського меморандуму - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано у 1994 році. Підписи під документом поставили Леонід Кучма (Україна), Борис Єльцин (РФ), Джон Мейджор (Великобританія), Білл Клінтон (США). Тоді ж Україна зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю, яка знаходиться на її території.

Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму

Фото: підписання Будапештського меморандуму (uk.wikipedia.org)

У підписаному меморандумі йдеться про те, що РФ, Великобританія та США підтверджують зобов'язання:

  • поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України,
  • не використовувати силу проти України, і жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім самооборони.
  • утримуватись від економічного тиску на Україну для отримання переваги.
  • вимагати негайних дій з боку Ради безпеки ООН для допомоги Україні у разі, якщо вона стане жертвою акту агресії або об'єктом загрози агресією з використанням ядерної зброї.
  • не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих.

Також у документі йдеться, що Україна, РФ, Британія та США будуть проводити консультації у разі виникнення питання щодо цих зобов'язань.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна скликає консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. За його словами, з такою ініціативою з 2014 року Україна виступала тричі та тричі безуспішно.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму", - оголосив він, додавши, що якщо консультації не відбудуться або не дадуть бажаного результату, то Україна вважатиме, що він не працює і всі рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі