Кулеба ожидает, что переговоры с Китаем насчет прекращения войны в Украине продолжатся

Украина и Китай, вероятно, продолжат переговоры по прекращению войны, даже несмотря на отказ Пекина участвовать в саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Он отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем насчет его участия в саммите мира. Но, по мнению министра, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России. "Но мы знаем, что в Пекине очень подробно изучают результаты саммита. В Пекине увидели поразительный масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем по поводу прекращения войны в Украине", - добавил Кулеба.