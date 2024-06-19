Китай тяготеет к РФ в вопросе войны в Украине. Politico рассказало о причинах такой позиции

Симпатия Китая к России была очевидна многим еще в начале вторжения в Украину 2022 года. Однако за более чем два года поддержка Москвы со стороны Пекина лишь возросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Саммит мира в Швейцарии

Издание пишет, что некоторые европейские лидеры стремятся привлечь Китай к усилиям по прекращению российского вторжения в Украину. Но к их разочарованию Пекин отказался участвовать в саммите мира, который прошел в Швейцарии.

Китай ссылался на свою позицию о том, что якобы обе стороны войны должны участвовать в подобных мероприятиях.

Президент Украины Владимир Зеленский также выражал разочарование по поводу отсутствия Китая и активного давления Пекина на другие страны с целью неучастия в саммите мира.

Он обвинил китайских дипломатов в срыве мирного саммита, а Politico напомнило, что в начале мая китайский посланник по войне в Украине посетил такие страны, как Турция, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Индонезия, ЮАР и Казахстан.

Почему Китай так поддерживает Россию

Politico напоминает, что Китай неоднократно выражал поддержку "законным опасениям в сфере безопасности" России по поводу расширения НАТО на восток. С точки зрения Пекина, виновником войны якобы являются США, которые, по его мнению, стремятся спровоцировать противостояние в регионе.

Также скептицизм Китая в отношении НАТО перерос в явное отвращение. Китайские официальные лица рассматривают стратегическую концепцию НАТО от июня 2022 года как подтверждение своих подозрений, что "организация намерена расширить географический охват, чтобы попытаться сдержать страну". Стоит напомнить, что в этой стратегии НАТО упоминает Китай как угрозу безопасности.

Пекин также склоняется к понятию "неделимой безопасности", которое предполагает, что страны не должны улучшать свою безопасность за счет других. Эту доктрину продвигает Кремль на протяжении десятилетий и направлена против действий НАТО.

Обе страны также разделяют презрение к западным санкциям. Китайские официальные лица яростно выступают против американских ограничений и называют их "незаконными односторонними санкциями".

Глава Китая Си Цзиньпин не только пассивно сопротивляется усилиям по изоляции России, оказывая стране экономическую поддержку, но и показывает, что готов нести как репутационные, так и экономические издержки, чтобы поддержать своего соседа.

Европа поддерживает контакты с Китаем

Politico напомнило, что после встречи с Си Цзиньпином в апреле канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что два лидера договорились интенсивно координировать проведение мирных конференций по Украине. И он ясно дал понять, что считает, что "слово Китая имеет вес в России".

"Европейские лидеры правы, поддерживая диалог с Китаем и продолжая требовать, чтобы Си Цзиньпин использовал свое влияние", - пишут журналисты.

Журналисты добавили, что пока Китай этого не делает и позволять Пекину брать на себя значительную роль в мирном процессе - значит рисковать легитимацией вторжения в Украину.

Китай усилил связи с Россией

После начала войны в Украине Китай значительно усилил экономические связи с Россией, оказывая ей важную экономическую поддержку в условиях западных санкций.

Пекин увеличил импорт российской нефти и газа, воспользовавшись скидками, что помогло России компенсировать потерю западных рынков. Торговля между странами также расширилась благодаря увеличению экспорта китайских товаров в Россию, включая электронику, автомобили и промышленное оборудование.