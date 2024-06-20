Кулеба очікує, що переговори з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжаться

Україна та Китай, ймовірно, продовжать переговори щодо припинення війни, навіть незважаючи на відмову Пекіна брати участь у саміті миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що і Україна, і Швейцарія вели переговори з Китаєм щодо його участі у саміті миру. Але, на думку міністра, вирішальним фактором, через який Пекін відмовився бути представленим на саміті, стала відсутність Росії. "Але ми знаємо, що в Пекіні дуже детально вивчають результати саміту. У Пекіні побачили вражаючий масштаб саміту. Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", - додав Кулеба.