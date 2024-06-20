ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба очікує, що переговори з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжаться

Четвер 20 червня 2024 22:02
UA EN RU
Кулеба очікує, що переговори з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжаться Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та Китай, ймовірно, продовжать переговори щодо припинення війни, навіть незважаючи на відмову Пекіна брати участь у саміті миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що і Україна, і Швейцарія вели переговори з Китаєм щодо його участі у саміті миру. Але, на думку міністра, вирішальним фактором, через який Пекін відмовився бути представленим на саміті, стала відсутність Росії.

"Але ми знаємо, що в Пекіні дуже детально вивчають результати саміту. У Пекіні побачили вражаючий масштаб саміту. Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", - додав Кулеба.

Що передувало

Нагадаємо, минулими вихідними у Швейцарії пройшов перший саміт миру - зустріч лідерів низки держав щодо української формули миру.

Незважаючи на очікування Києва, Китай не брав участі у заході. У МЗС КНР пояснили це тим, що на зустрічі не було представників РФ.

Як писало нещодавно Politico, підтримка Росії з боку Китаю зросла з початку повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Китай Дмитро Кулеба Війна в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України