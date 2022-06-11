Кулеба закликав ЄС відкинути страхи і дати Україні статус кандидата: Це win-win для всіх

Надання Україні статусу кандидата в Європейський союз - це перемога як для нашої країни, так і для всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

"Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи та страхи. Ми активно допомагаємо у цьому нашим європейським друзям. Вирішальна мить вже близько", - написав він.

Кулеба пояснює, що статус кандидата в ЄС надзвичайно важливий, адже він юридично закріпить Україну в проекті євроінтеграції.

"Це жирна крапка після десятиріч європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною", - зазначає міністр.

Він додає, що кандидатство - це руйнування багаторічного російського наративу про те, що "Україну в ЄС не чекають".