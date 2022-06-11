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Кулеба закликав ЄС відкинути страхи і дати Україні статус кандидата: Це win-win для всіх

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Україна, Субота 11 червня 2022 22:06
Кулеба закликав ЄС відкинути страхи і дати Україні статус кандидата: Це win-win для всіх Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Надання Україні статусу кандидата в Європейський союз - це перемога як для нашої країни, так і для всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи та страхи. Ми активно допомагаємо у цьому нашим європейським друзям. Вирішальна мить вже близько", - написав він.

Кулеба пояснює, що статус кандидата в ЄС надзвичайно важливий, адже він юридично закріпить Україну в проекті євроінтеграції.

"Це жирна крапка після десятиріч європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною", - зазначає міністр.

Він додає, що кандидатство - це руйнування багаторічного російського наративу про те, що "Україну в ЄС не чекають".

Як повідомлялося, Європейська комісія, скоріше за все, порекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але можуть бути висунуті додаткові умови.

Очікується, що висновки Єврокомісії оголосять 17 червня.

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