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Кулеба обговорив кандидатство України в Євросоюзі з очільником МЗС Нідерландів

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Понеділок 13 червня 2022 18:23
Кулеба обговорив кандидатство України в Євросоюзі з очільником МЗС Нідерландів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з нідерландським колегою Вопке Хукстрою. Вони розглянули перспективи євроінтеграції української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України у Twitter.

"У розмові з Вопке Хукстрою докладно обговорили підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля статусу кандидата для України", - розповів Кулеба.

Також він закликав Нідерланди розпочати постачання важкого озброєння для ЗСУ та подякував за допомогу у розслідуванні військових злочинів російських солдатів в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія та Нідерланди станом на сьогодні не підтримують надання Україні статусу кандидата у члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.

Також ми писали, що у понеділок, 13 червня, Єврокомісія обговорила надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Україна Нідерланди Дмитро Кулеба Вступ в ЄС
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