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Кулеба обговорив з головою МЗС Франції переговори з Лавровим

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Четвер 10 березня 2022 18:18
Кулеба обговорив з головою МЗС Франції переговори з Лавровим Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. Сторони обговорили підсумки переговорів нашого міністра з головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим, а також порушили питання подальших кроків щодо припинення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Зателефонував з Жан-Іву Ле Дріану, щоб обговорити підсумки сьогоднішньої зустрічі із Лавровим. Україна та Франція координують подальші кроки щодо припинення війни Росії проти України. Я наголосив, що Росія має припинити бойові дії та надати гуманітарний коридор з Маріуполя для евакуації мирних жителів",- пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці сьогоднішніх переговорів Кулеби та Лаврова.

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