Кулеба обговорив з головою МЗС Франції переговори з Лавровим
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. Сторони обговорили підсумки переговорів нашого міністра з головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим, а також порушили питання подальших кроків щодо припинення війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.
"Зателефонував з Жан-Іву Ле Дріану, щоб обговорити підсумки сьогоднішньої зустрічі із Лавровим. Україна та Франція координують подальші кроки щодо припинення війни Росії проти України. Я наголосив, що Росія має припинити бойові дії та надати гуманітарний коридор з Маріуполя для евакуації мирних жителів",- пише Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці сьогоднішніх переговорів Кулеби та Лаврова.
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