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Кулеба обсудил с главой МИД Франции переговоры с Лавровым

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Четверг 10 марта 2022 18:18
Кулеба обсудил с главой МИД Франции переговоры с Лавровым Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили итоги переговоров нашего министра с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, а также подняли вопрос дальнейших шагов по прекращению войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Позвонил из Жан-Иву Ле Дриану, чтобы обсудить итоги сегодняшней встречи с Лавровым. Украина и Франция координируют дальнейшие шаги по прекращению войны России против Украины. Я подчеркнул, что Россия должна прекратить боевые действия и предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя для эвакуации мирных жителей",- пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности сегодняшних переговоров Кулебы и Лаврова.

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Дмитрий Кулеба Лавров МИД Украины
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