ЄС має намір розширити санкції проти РФ за окупацію Криму, - Spiegel

Країни Євросоюзу готують більш жорсткі санкції проти Росії за окупацію Криму. Уряд Німеччини спочатку висловив заперечення щодо розширення списку санкцій, але тепер хоче, щоб Брюссель погодився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Це випливає з конфіденційного звіту посольства Німеччини в Брюсселі, який є в розпорядженні видання.

Згідно зі звітом, Литва, Болгарія, Румунія, Данія та інші країни закликали до нових каральних заходів у робочій групі з представниками країн ЄС минулого понеділка. Вони хотіли додати ще п'ять осіб або організацій до списку санкцій ЄС, який був складений незабаром після окупації Росією Криму на початку 2014 року і з тої пори неодноразово розширювався.

Однак не відомо, хто буде включений до списку санкцій. Оскільки така інформація є предметом особливої секретності, щоб зацікавлені особи не могли домовитися до того, як каральні заходи будуть офіційно вирішені і наберуть чинності.

При цьому Німеччині раніше відмовилася розширювати санкційний список проти Росії за окупацію Криму, однак у федеративному уряді передумали і хоче, що Брюссель погодився на введення додаткових санкцій.

За інформацією видання, на наступному засіданні робочої групи Ради в Брюсселі Німеччина повинна схвалити розширення списку санкцій, включивши туди п'ять осіб або організацій. Видання повідомляє, що глава МЗС Анналена Бербок видала відповідне розпорядження для постійного представництва Німеччини в Брюсселі.