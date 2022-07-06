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У Зеленського зробили заяву з приводу можливої участі Путіна на саміті G20

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Україна, Середа 06 липня 2022 20:13
У Зеленського зробили заяву з приводу можливої участі Путіна на саміті G20 Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ, Михайло Подоляк, радник глави ОП України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Заяви МЗС Росії про участь їхнього президента в саміті G20 - це елемент інформаційної війни. Україна ж свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

Подоляк переконаний, що заява російського МЗС - це маніпуляція і провокація з боку Росії.

"Оці заяви МЗС Росії - це елемент інформаційної війни. Були заяви певної кількості політиків інших країн про те, що не є прийнятною участь Путіна у будь-якому міжнародному заході подібного рівня. Подивимось, як будуть далі розвиватися події", - сказав він.

Радник глави ОП України додав, що Україна свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників G20.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін "попередньо" погодився взяти участь в саміті G20. Про це заявили в його МЗС.

На саміт запрошений і президент України Володимир Зеленський. Днями він повідомив, що його участь в G20 "залежатиме від складу учасників".

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G20 Володимир Путін
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