Кулеба обговорив з Блінкеном прискорення поставок важкого озброєння Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили прискорення поставок важкого озброєння Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.
"Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів", - написав він.
Політики поспілкувалися напередодні міністерської зустрічі G20, на якій, за словами Кулеби, вони обоє будуть привертати увагу до російської агресії та запобігатимуть поширенню Росією брехні.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін "попередньо" погодився взяти участь в саміті G20, на який запрошений і президент України Володимир Зеленський.
Голова української держави заявив, що його участь в G20 "залежатиме від складу учасників".
Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що заяви російського МЗС про участь Путіна в саміті G20 - це елемент інформаційної війни.