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Кулеба про звернення Чауса: змінює картину того, про що писали ЗМІ

Автор: РБК-Україна

Оприлюднення відеозапису зі зверненням судді Миколи Чауса, якого півтора місяці тому викрали в Молдові, докорінно змінює ситуацію. Запис вимагає аналізу, але вже змінює картину того, про що останнім часом писали ЗМІ.

Про це на брифінгу після зустрічі з главою МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не могли не торкнутися питання судді Чауса. Ви знаєте, що візит мого молдавського колеги збігся з оприлюдненням запису... У кримінальних справах є таке поняття "нововиявлені обставини". Цей запис безумовно є нововиявленою обставиною, тому він вимагає додаткового аналізу і змінює картину того, про що останні тижні активно писали молдавські і проросійські ЗМІ, нав'язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці", - заявив Кулеба.

Він також додав, що міністри закордонних справ зійшлися на тому, що ситуація з суддею Чаусом не повинна бути використана Росією, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу у відносинах.

Нагадаємо, напередодні Чаус записав відеозвернення, в якому говорить про готовність до співпраці з українським слідством, але вимагає гарантій безпеки.

На початку квітня Чауса викрали в Кишиневі після того, як йому остаточно відмовили в політичному притулку. Влада Молдови вважає, що його могли вивезти в Україну, але Київ офіційно не підтверджує цю інформацію. Чауса намагалися екстрадувати, оскільки він підозрюється в корупції.

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Новини України Дмитро КулебаНиколай ЧаусСуд