Кулеба про звернення Чауса: змінює картину того, про що писали ЗМІ

Оприлюднення відеозапису зі зверненням судді Миколи Чауса , якого півтора місяці тому викрали в Молдові, докорінно змінює ситуацію. Запис вимагає аналізу, але вже змінює картину того, про що останнім часом писали ЗМІ.

Про це на брифінгу після зустрічі з главою МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не могли не торкнутися питання судді Чауса. Ви знаєте, що візит мого молдавського колеги збігся з оприлюдненням запису... У кримінальних справах є таке поняття "нововиявлені обставини". Цей запис безумовно є нововиявленою обставиною, тому він вимагає додаткового аналізу і змінює картину того, про що останні тижні активно писали молдавські і проросійські ЗМІ, нав'язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці", - заявив Кулеба.

Він також додав, що міністри закордонних справ зійшлися на тому, що ситуація з суддею Чаусом не повинна бути використана Росією, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу у відносинах.