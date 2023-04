Кулеба обсудил с главным дипломатом ЕС поставки боеприпасов для Украины

Глава МИД отметил, что одной из тем встречи была европейская инициатива по совместной закупке боеприпасов для Украины. Кроме того, дипломаты обсудили расширение поддержки в рамках Европейского фонда мира и будущие контакты между ЕС и Китаем.

Боррель в свою очередь отметил, что встреча состоялась вечером 3 апреля в Европейской службе внешних дел.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо и заставлять Россию платить высокую цену за ее агрессию, пока она не прекратится", - написал Боррель в своем Twitter.

Happy to have welcomed my friend @DmytroKuleba this evening at @eu_eeas to review together EU work strands in support of Ukraine.



Мы будем поддерживать #Украина для длительного ее пребывания и будет держаться в небольшом положении на Russia until it ceses its agression. pic.twitter.com/r8kuZNiroz