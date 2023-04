Кулеба обговорив з головним дипломатом ЄС постачання боєприпасів для України

Глава МЗС зазначив, що однією з тем зустрічі була європейська ініціатива щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Крім того, дипломати обговорили розширення підтримки в рамках Європейського фонду миру і майбутні контакти між ЄС і Китаєм.

Боррель своєю чергою зазначив, що зустріч відбулася ввечері 3 квітня у Європейській службі зовнішніх справ.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, та змушувати Росію платити високу ціну за її агресію, доки вона не припиниться", - написав Боррель у своєму Twitter.

Happy to have welcomed my friend @DmytroKuleba this evening at the @eu_eeas to review together EU work strands in support of Ukraine.



We will continue supporting #Ukraine for as long as it takes & we will continue to impose a heavy price on Russia until it ceases its aggression. pic.twitter.com/r8kuZNiroz