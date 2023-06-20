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Кулеба обсудил с Блинкеном шаги по укреплению контрнаступления ВСУ

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Вторник 20 июня 2023 21:38
Кулеба обсудил с Блинкеном шаги по укреплению контрнаступления ВСУ Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 20 июня, в Лондоне обсудили шаги по укреплению контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу украинского министра в Twitter.

"В Лондоне я встретился с Энтони Блинкеном и поблагодарил США за их поддержку", - говорится в заявлении.

По его словам, они обсудили следующие шаги по укреплению контрнаступательных возможностей Украины.

Также дипломаты обсудили подготовку результатов Вильнюсского саммита относительно перспектив членства Украины в НАТО и усиление глобальной поддержки "Формулы мира".

Помощь от США

США регулярно выделяют военную помощь для Украины. С момента начала вторжения Вашингтон потратил на эти нужды более 37 млрд. долларов.

Недавно Соединенные Штаты скоро объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Помощь будет предоставлена из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.

Сегодня Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки завтра объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

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