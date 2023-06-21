Кулеба после встречи с главой МИД Австрии: внесет ценный вклад в разминирование

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Австрийским коллегой Александером Шалленбергом. В частности обсудили вопросы по разминированию украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.

"Австрия внесет ценный вклад в разминирование", - заявил украинский министр.

Он также сообщил, что в ходе переговоров они обсудили:

экономическое сотрудничество,

торговля,

страхование,

и увеличение гуманитарной поддержки.

Конференция в Лондоне

В настоящее время в Британии проходит Конференция по восстановлению Украины. Целью которой является привлечение международных инвестиций для обновления страны после российского вторжения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Лондоне они обсудили шаги по укреплению контрнаступления ВСУ.

Сегодня украинский министр уже успел встретиться с французской коллегой Катрин Колонной. Кулеба поблагодарил ее за открытость Парижа к амбициозным результатам саммита НАТО.

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