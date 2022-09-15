Франція передасть Україні шість мостів: де їх змонтують

Уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів. Їх встановлять в Чернігівській області замість об'єктів, зруйнованих в ході російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОВА.