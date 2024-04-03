Кулеба обсудил с Боррелем поставки боеприпасов ЕС в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем. Одной из тем обсуждений стали поставки боеприпасов нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter .

Кулеба рассказал, что особое внимание в ходе переговоров было уделено предстоящему форуму оборонной промышленности Украина-ЕС, цель которого - увеличение объемов оборонно-промышленного производства в Украине и всей Европе.

Еще одной темой переговоров стал следующий пакет санкций против России, который должен оказать еще больше давления на страну-агрессора.

По словам министра, глава дипломатии ЕС проинформировал его о текущем статусе поставок артиллерийских боеприпасов в Украину. Были обсуждены способы ускорения передачи.

Кулеба отметил, что благодарен Боррелю за готовность активизировать усилия для поиска доступных зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

Миллион боеприпасов для Украины от ЕС

Напомним, в прошлом году страны-члены Евросоюза решили передать Украине миллион снарядов. Они планировали сделать это за один год, но этого сделать так и не удалось.

Это объясняется тем, что европейская оборонная промышленность не способна произвести такое большое количество снарядов в краткие сроки.

По состоянию на конец февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наша страна получила от Европейского союза около 30% от обещанного миллиона снарядов.

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