Кулеба обсудил с Боррелем поставки боеприпасов ЕС в Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем. Одной из тем обсуждений стали поставки боеприпасов нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.
Кулеба отметил, что благодарен Боррелю за готовность активизировать усилия для поиска доступных зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.
По словам министра, глава дипломатии ЕС проинформировал его о текущем статусе поставок артиллерийских боеприпасов в Украину. Были обсуждены способы ускорения передачи.
Еще одной темой переговоров стал следующий пакет санкций против России, который должен оказать еще больше давления на страну-агрессора.
Кулеба рассказал, что особое внимание в ходе переговоров было уделено предстоящему форуму оборонной промышленности Украина-ЕС, цель которого - увеличение объемов оборонно-промышленного производства в Украине и всей Европе.
Миллион боеприпасов для Украины от ЕС
Напомним, в прошлом году страны-члены Евросоюза решили передать Украине миллион снарядов. Они планировали сделать это за один год, но этого сделать так и не удалось.
Это объясняется тем, что европейская оборонная промышленность не способна произвести такое большое количество снарядов в краткие сроки.
По состоянию на конец февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наша страна получила от Европейского союза около 30% от обещанного миллиона снарядов.
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