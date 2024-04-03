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Кулеба обговорив з Боррелем постачання боєприпасів ЄС в Україну

Брюссель, Середа 03 квітня 2024 18:50
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Кулеба обговорив з Боррелем постачання боєприпасів ЄС в Україну Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та глава МЗС України Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії Європейського союзу Жозепом Боррелем. Однією з тем обговорень стали поставки боєприпасів нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter.

Кулеба зазначив, що вдячний Боррелю за готовність активізувати зусилля для пошуку доступних зенітних ракетних комплексів Patriot для України.

За словами міністра, голова дипломатії ЄС проінформував його про поточний статус постачання артилерійських боєприпасів до України. Було обговорено способи прискорення передачі.

Ще однією темою переговорів став наступний пакет санкцій проти Росії, який має ще більше натиснути на країну-агресора.

Кулеба розповів, що особлива увага в ході переговорів була приділена майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, мета якого - збільшення обсягів оборонно-промислового виробництва в Україні та всій Європі.

Мільйон боєприпасів для України від ЄС

Нагадаємо, минулого року країни-члени Євросоюзу вирішили передати Україні мільйон снарядів. Вони планували зробити це за один рік, але цього так і не вдалося.

Це пояснюється тим, що європейська оборонна промисловість не здатна виготовити таку велику кількість снарядів у стислі терміни.

На кінець лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша країна отримала від Європейського союзу близько 30% від обіцяного мільйона снарядів.

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