Заради нафтового ембарго: представники країн ЄС щодня обговорюють санкції проти РФ

З 4 травня представники країн-членів ЄС щодня зустрічаються заради узгодження нового пакету санкцій. 8 травня делегації наблизилися до узгодження жорстких санкцій проти Росії, що включають нафтове ембарго. На понеділок призначені додаткові переговори, щоб узгодити те, як забезпечити перехідний період країнам, найбільш залежним від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Завдання полягає в тому, щоб забезпечити постачання нафти в Угорщину, Словаччину і Чехію, які в значній мірі залежать від російської нафти і стикаються з проблемою пошуку альтернативних джерел.

Згідно з початковим планом, Всі країни ЄС повинні були припинити закупівлі російської нафти протягом шести місяців, а російських нафтопродуктів – до кінця року. Уточнена пропозиція передбачає надання Угорщини, Словаччини та Чехії відкладає їх відмову від російської нафти до 2024 року.

Також буде передбачений тримісячний перехідний період до заборони судноплавним службам ЄС транспортувати російську нафту, а не один місяць, як пропонувалося спочатку, щоб зняти заклопотаність Греції, Мальти і Кіпру з приводу їх судноплавних компаній, додало одне з джерел.