ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заради нафтового ембарго: представники країн ЄС щодня обговорюють санкції проти РФ

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 09 травня 2022 07:45
Заради нафтового ембарго: представники країн ЄС щодня обговорюють санкції проти РФ Прапори країн ЄС (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

З 4 травня представники країн-членів ЄС щодня зустрічаються заради узгодження нового пакету санкцій. 8 травня делегації наблизилися до узгодження жорстких санкцій проти Росії, що включають нафтове ембарго. На понеділок призначені додаткові переговори, щоб узгодити те, як забезпечити перехідний період країнам, найбільш залежним від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Завдання полягає в тому, щоб забезпечити постачання нафти в Угорщину, Словаччину і Чехію, які в значній мірі залежать від російської нафти і стикаються з проблемою пошуку альтернативних джерел.

Згідно з початковим планом, Всі країни ЄС повинні були припинити закупівлі російської нафти протягом шести місяців, а російських нафтопродуктів – до кінця року. Уточнена пропозиція передбачає надання Угорщини, Словаччини та Чехії відкладає їх відмову від російської нафти до 2024 року.

Також буде передбачений тримісячний перехідний період до заборони судноплавним службам ЄС транспортувати російську нафту, а не один місяць, як пропонувалося спочатку, щоб зняти заклопотаність Греції, Мальти і Кіпру з приводу їх судноплавних компаній, додало одне з джерел.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, ембарго на російську нафту не зупинить війну країни-окупанта проти України миттєво, однак сповільнить фінансування.

Як зазначив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, Європейський союз має намір ввести повне нафтове ембарго Росії протягом 9 місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Вторгнення Росії до України Евросоюз
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта