ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Єврокомісії про зустріч з прем'єром Угорщини: є прогрес, але потрібно працювати далі

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 21:51
Глава Єврокомісії про зустріч з прем'єром Угорщини: є прогрес, але потрібно працювати далі Урсула фон дер Ляйєн (GettyImage
Автор: Тетяна Самарук

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн провела переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вона заявила, що є прогрес пов’язаний із санкціями проти РФ та енергетичною безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії у Twitter.

За її словами, дискусія із прем’єр-міністром була корисною та допомогла пояснити питання, пов’язаних із санкціями та енергетичною безпекою.

"Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю венчурний фонд з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю у галузі нафтової інфраструктури", - написала вона.

Раніше ми повідомляли, що глава Єврокомісії їде в Угорщину для переговорів з Орбаном.

Також ми писали, що Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, основною проблемою стала позиція кількох країн, включаючи Угорщину, щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия Угорщина
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта