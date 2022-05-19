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Кулеба про нафтове ембарго: воно буде - це 100 відсотків

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Четвер 19 травня 2022 21:58
Кулеба про нафтове ембарго: воно буде - це 100 відсотків Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Введення нафтового ембарго проти Росії є лише питанням часу. Країни ЄС рано чи пізно все одно досягнуть однієї позиції по введенні заборони на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час телемарафону.

"Всі нам казали, що нафтове та газове ембарго - це не реально. Тепер параметри нафтового ембарго зрозумілі. Воно буде - це 100%. Залишилася Угорщина, яка веде свою гру в цьому питанні. Але я переконаний, що рішення буде знайдене", - підкреслив голова українського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про незмінність позиції Будапешта щодо запровадження заборони на імпорт російської нафти, попри тривалі переговори в рамках ЄС.

Також ми писали, що єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні вважає, що країни ЄС поки не можуть узгодити заборону на імпорт російської нафти.

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