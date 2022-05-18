Євросоюз поки не в змозі схвалити нафтове ембарго проти РФ, - єврокомісар

Члени Європейського Союзу не можуть узгодити заборону на імпорт російської нафти. Про це заявив єврокомісар із економіки Паоло Джентілоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг європейського чиновника .

Країни ЄС не досягли згоди щодо ембарго на нафту з РФ. Відсутність домовленостей визнав єврокомісар Джентілоні.

"Ми поки не можемо завершити обгвоорення цього питання", – заявив він.

Раніше Єврокомісія не згадала заборону на імпорт російської нафти в базовому сценарії економічного прогнозу. Він розрахований на 2022-2023 роки.

Шостий пакет антиросійських санкцій ЄС обговорює впродовж кількох тижнів. Його ухвалення блокує позиція Угорщини, яка вимагає відшкодувати економічні втрати від відмови від нафти з РФ.