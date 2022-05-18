ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Євросоюз поки не в змозі схвалити нафтове ембарго проти РФ, - єврокомісар

Новость на русском →
Брюссель, Середа 18 травня 2022 17:59
Євросоюз поки не в змозі схвалити нафтове ембарго проти РФ, - єврокомісар Фото: Російська нафта продовжує надходити до ЄС (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Члени Європейського Союзу не можуть узгодити заборону на імпорт російської нафти. Про це заявив єврокомісар із економіки Паоло Джентілоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг європейського чиновника.

Країни ЄС не досягли згоди щодо ембарго на нафту з РФ. Відсутність домовленостей визнав єврокомісар Джентілоні.

"Ми поки не можемо завершити обгвоорення цього питання", – заявив він.

Раніше Єврокомісія не згадала заборону на імпорт російської нафти в базовому сценарії економічного прогнозу. Він розрахований на 2022-2023 роки.

Шостий пакет антиросійських санкцій ЄС обговорює впродовж кількох тижнів. Його ухвалення блокує позиція Угорщини, яка вимагає відшкодувати економічні втрати від відмови від нафти з РФ.

До слова, уряд Словаччини запропонував запровадити спецподаток на нафту з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Російська Федерація Нафта Санкції проти Росії
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України