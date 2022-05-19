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Кулеба о нефтяном эмбарго: оно будет - это 100 процентов

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 21:58
Кулеба о нефтяном эмбарго: оно будет - это 100 процентов Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Введение нефтяного эмбарго против России является всего лишь вопросом времени. Страны ЕС рано или поздно достигнут одной позиции по введению запрета на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго - это не реально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет - это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено", - подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о неизменности позиции Будапешта по введению запрета на импорт российской нефти, несмотря на длительные переговоры в рамках ЕС.

Также мы писали, что еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони считает, что страны ЕС пока не могут согласовать запрет на импорт российской нефти.

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