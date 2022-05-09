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Угорщина не підтримає нафтове ембарго щодо Росії, - Сійярто

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Будапешт, Понеділок 09 травня 2022 17:35
Угорщина не підтримає нафтове ембарго щодо Росії, - Сійярто Фото: Петер Сійярто (flickr.com/photos/dgcomsoc)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про незмінність позиції Будапешта щодо запровадження заборони на імпорт російської нафти, попри тривалі переговори в рамках ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HGV.

Угорський уряд не підтримує запровадження ембарго проти РФ. На думку очільника МЗС, запровадження 6-го пакету антиросійських санкцій підірве економіку Угорщини та її енергозабезпечення.

"Угорщина не голосуватиме за пропозицію Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створить проблему для Угорщини та не мість варіантів її вирішення", – пояснив Сійярто.

Нафта з Росії задовольняє 2/3 угорських потреб. Єврокомісія після кількатижневих дебатів запропонувала зробити виняток для Угорщини та ще двох країн і дозволити їм запроваджувати ембарго поступово. Однак, потенційне відтермінування до 2024 року Будапешт не задовольнило. Угорська влада хоче відстрочку на 5 років.

До слова, напередодні посли ЄС не узгодили санкції проти Росії через позицію Угорщини.

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