Кулеба назвал дураками тех, кто не верит в нападение Путина на НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что если российский диктатор не потерпит поражение в Украине, то попытается напасть на страну НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Le Figaro.

По мнению Кулебы, в случае, если Путин выиграет в Украине, он попытается опробовать 5 статью Североатлантического договора, которая обязывает всех членов НАТО защищать страну Альянса, если она подвергается нападению.

"Если европейцы хотят избежать войны на территории НАТО, где их солдатам придется сражаться и умирать, они должны помочь украинцам сегодня победить Россию в Украине", - сказал глава МИД.

Он отметил, что раньше никто не думал о том, что Россия может напасть на Грузию или Украину, однако это произошло.

"Тот, кто сегодня думает, что Путин не решится отправить свою армию в страну НАТО, недальновидный. Я бы даже сказал, если отбросить политкорректность, что они глупы", - подчеркнул Кулеба.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.

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