Кулеба назвав дурними тих, хто не вірить в напад Путіна на НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якщо російський диктатор не зазнає поразки в Україні, то спробує напасти на країну НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю Le Figaro.

На думку Кулеби, у випадку, якщо Путін виграє в Україні, то він спробує випробувати 5 статтю Північноатлантичного договору, яка зобов'язує всіх членів НАТО захищати країну Альянсу, якщо вона зазнає нападу.

"Якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, де їхнім солдатам доведеться битися і вмирати, вони повинні допомогти українцям сьогодні перемогти Росію в Україні", - сказав голова МЗС.

Він зауважив, що раніше ніхто не думав про те, що Росія може напасти на Грузію чи Україну, однак це трапилось.

"Той, хто сьогодні думає, що Путін не наважиться відправити свою армію в країну НАТО, недалекоглядний. Я б навіть сказав, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні", - підкреслив Кулеба.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.

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