RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба назвал две главные потребности Украины в войне

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У Украины сейчас две насущные потребности в войне. Речь идет о средствах противовоздушной обороны и использовании замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Давосе, которого цитирует The Guardian.

Как отметил министр, для усиления противовоздушной обороны нужны самолеты, ракеты, перехватчики и радиоэлектронные средства. Кулеба добавил, что у Украины будет сильнее позиции, если сможет защитить свое небо и выбросить из него Россию.

Глава МИД также настаивает на поддержке Украины для построения лучшего сотрудничества между оборонными отраслями, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Относительно замороженных российских активов Кулеба сказал, что РФ должна заплатить ущерб Украине, нанесенный войной. Он не согласен с аргументами о правовых ограничениях, якобы препятствующих использованию активов Москвы.

Министр заявил, что замороженными активами только в трех странах - Великобритании, Люксембурге и Швейцарии - можно профинансировать ремонт всей поврежденной инфраструктуры в Украине, в частности аэропорты, мосты и дороги.

По словам Кулебы, если взять 180 млрд евро российских активов, замороженных в системе Euroclear в Бельгии, это позволит профинансировать восстановление и ремонт больниц и школ.

Передача Украине активов РФ

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, недавно The New York Times заявило, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.

В Белом доме отреагировали на заявления СМИ. Там подчеркнули, что некоторые разговоры с союзниками ведутся, а о передаче Украине российских активов говорить еще рано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаВойна России против Украины