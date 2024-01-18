Кулеба назвав дві найголовніші потреби України у війні

Як зазначив міністр, для посилення протиповітряної оборони потрібно літаки, ракети, перехоплювачі та радіоелектронні засоби. Кулеба додав, що Україна матиме сильніші позиції, якщо зможе захистити своє небо та викинути з нього Росію.

Також глава МЗС наполягає на підтримці України для побудови кращої співпраці між оборонними галузями, щоб забезпечити стабільність постачань.

Стосовно заморожених російських активів Кулеба сказав, що РФ повинна заплатити збитки Україні, які були завдані війною. Він не погоджується з аргументами про правові обмеження, які нібито перешкоджають використанню активів Москви.

Міністр заявив, що замороженими активами лише у трьох країнах - Великобританії, Люксембурзі та Швейцарії - можна профінансувати ремонт усієї пошкодженої інфраструктури в Україні, зокрема аеропорти, мости і дороги.

За словами Кулеби, якщо взяти 180 млрд євро російських активів, заморожених у системі Euroclear у Бельгії, це дозволить профінансувати відновлення та ремонт лікарень і шкіл.

Передача Україні активів РФ

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Крім того, нещодавно The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

У Білому домі відреагували на заяви ЗМІ. Там наголосили, що певні розмови з союзниками ведуться, а про передачу Україні російських активів говорити ще зарано.