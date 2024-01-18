Кулеба назвал две главные потребности Украины в войне

У Украины сейчас две насущные потребности в войне. Речь идет о средствах противовоздушной обороны и использовании замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Давосе, которого цитирует The Guardian.

Как отметил министр, для усиления противовоздушной обороны нужны самолеты, ракеты, перехватчики и радиоэлектронные средства. Кулеба добавил, что у Украины будет сильнее позиции, если сможет защитить свое небо и выбросить из него Россию.

Глава МИД также настаивает на поддержке Украины для построения лучшего сотрудничества между оборонными отраслями, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Относительно замороженных российских активов Кулеба сказал, что РФ должна заплатить ущерб Украине, нанесенный войной. Он не согласен с аргументами о правовых ограничениях, якобы препятствующих использованию активов Москвы.

Министр заявил, что замороженными активами только в трех странах - Великобритании, Люксембурге и Швейцарии - можно профинансировать ремонт всей поврежденной инфраструктуры в Украине, в частности аэропорты, мосты и дороги.

По словам Кулебы, если взять 180 млрд евро российских активов, замороженных в системе Euroclear в Бельгии, это позволит профинансировать восстановление и ремонт больниц и школ.

Передача Украине активов РФ

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, недавно The New York Times заявило, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.

В Белом доме отреагировали на заявления СМИ. Там подчеркнули, что некоторые разговоры с союзниками ведутся, а о передаче Украине российских активов говорить еще рано.