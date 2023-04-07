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Позиция Украины неизменна. МИД раскритиковал "мирный план" президента Бразилии

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Пятница 07 апреля 2023 12:52
Позиция Украины неизменна. МИД раскритиковал "мирный план" президента Бразилии Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил уступить Крым России, чтобы успокоить ее. Украина не планирует идти на территориальные уступки со страной-оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Крым ради "спокойствия"

По словам Лулы да Силвы, он планирует лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином предложение об "отказе" Украины от Крыма.

"Президент России Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он захватил дополнительно, должен пересмотреть", - рассказал президент.

Также Лулы да Силва отметил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "не может хотеть всего", поскольку "мир нуждается в покое".

Позиция Украины неизменна

"Должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли", - пишет Николенко.

По словам спикера МИД, усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности нашей страны в соответствии с принципами Устава ООН.

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