Союзники НАТО закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною
Союзник НАТО зробили спільну заяву щодо ситуації в Україні. Вони закликали Росію відвести війська від кордонів та продовжити дипломатичні переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Північноатлантичної ради.
У заяві йдеться, що країни стурбовані нарощуванням російських військ на кордонах України.
"Ми серйозно стурбовані істотним, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової потужності на кордонах України в останні місяці та відкидаємо неправдиві заяви Росії про провокації з боку України і НАТО. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності", - йдеться в заяві.
Також в НАТО підкреслюють, що агресія проти України дорого обійдеться Росії.
"НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту всіх союзників по НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - заявляють союзники НАТО.
У НАТО підтвердили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Закликаємо Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань", - додали в заяві.
Також НАТО підтверджує, що підтримує бажання всіх країн визначати своє майбутнє самостійно.
"Відносини НАТО з Україною - це питання тільки України та 30 союзників по НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", - йдеться в заяві НАТО.
Також там зазначили, що готові до діалогу з Росією.
"Ми готові до конструктивного діалогу з Росією. Ми підтверджуємо наше давнє запрошення в Росію на засідання Ради Росія-НАТО в найближчому майбутньому", - зазначили в НАТО.
Нагадаємо, що НАТО не вважає свою підтримку Україні загрозою Росії. Таку заяву зробив Столтенберг.