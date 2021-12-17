Союзники НАТО закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною

Союзник НАТО зробили спільну заяву щодо ситуації в Україні. Вони закликали Росію відвести війська від кордонів та продовжити дипломатичні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Північноатлантичної ради.

У заяві йдеться, що країни стурбовані нарощуванням російських військ на кордонах України.

"Ми серйозно стурбовані істотним, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової потужності на кордонах України в останні місяці та відкидаємо неправдиві заяви Росії про провокації з боку України і НАТО. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності", - йдеться в заяві.

Також в НАТО підкреслюють, що агресія проти України дорого обійдеться Росії.

"НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту всіх союзників по НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - заявляють союзники НАТО.

У НАТО підтвердили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Закликаємо Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань", - додали в заяві.

Також НАТО підтверджує, що підтримує бажання всіх країн визначати своє майбутнє самостійно.

"Відносини НАТО з Україною - це питання тільки України та 30 союзників по НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", - йдеться в заяві НАТО.

Також там зазначили, що готові до діалогу з Росією.