ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 08:44
Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія посилює свою військову присутність в Азовському морі. РФ може провести "повзучу анексію" Азовського моря.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

За його словами, військові навчання, що проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

"Росія може провести цю "повзучу анексію" Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торгові шляхи", - сказав Кулеба.

Раніше голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує. Однак, стратегічні задуми військово-політичного керівництва РФ невідомі.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України.

Зазначимо, Олексій Резніков заявляв, що не буде повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Москва продовжує "грати м'язами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Азовское море Російська Федерація Україна
NEWS
Різкий ріст: в Україні 6038 нових випадків коронавірусу
Різкий ріст: в Україні 6038 нових випадків коронавірусу
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка