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Зустріч Байдена і Путіна виграла час для України, - Кулеба

Новость на русском → Києва, Четвер 06 травня 2021 12:16
Зустріч Байдена і Путіна виграла час для України, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "прекрасним прикладом дипломатії" майбутню зустріч між лідерами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним. Він вважає, що такий крок дозволив "виграти час" для України.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

Глава українського МЗС вважає, що на час підготовки зустрічі з Байденом Путін "не буде порушувати правила".

"Я розумію тих, хто дійсно стурбований (про Саміт - ред.), через відсутність інформації, через теорії змови, через успадкований страх перед зрадою. Але я бачу це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, на даний момент", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що розраховує на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у червні 2021 року. За його словами, вона може відбутися під час його весняного турне Європою, під час якого він, зокрема, візьме участь у саміті НАТО.

За інформацією радника Байдена Джейка Саллівана, що під час зустрічі лідери США і РФ мають намір обговорити ситуацію навколо України.

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