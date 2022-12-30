Кулеба о следующих санкциях: задача номер один - валить ракетно-дроновую индустрию РФ

Есть очень много санкций, которые еще предстоит ввести против РФ. Но прежде нужно валить оборонный комплекс россиян, в частности, ракетно-дроновую индустрию.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мой личный фокус номер один - любые санкции и любые шаги, усиливающие санкции и блокирующие обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ. Есть очень много разных важных санкций, и хочется, чтобы еще больше банков отключили от SWIFT, и хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную очень много всего", - рассказал Кулеба.

Впрочем, по мнению министра, в первую очередь следует сосредоточиться на российском оборонном комплексе.

"Нужно прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один - ракетно-дроновая индустрия. Надо перекрыть им кислород, чтобы они не могли производить ракеты, не могли наладить массовое производство ударных дронов и таким образом не могли больше терроризировать всю территорию Украины. Для нас огромным облегчением на фронте и в тылу будет, если мы снимем эту угрозу", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, недавно ЕС официально объявил о введении девятого пакета санкций против РФ. Среди ограничений, в частности, перекрыт доступ России к любым дронам и беспилотным летательным аппаратам. То есть будет действовать запрет прямого экспорта двигателей для беспилотников в РФ и экспорт в любые третьи страны, например Иран, которые могут поставлять беспилотники россиянам.

Добавим, что Москва в свою очередь надеется на увеличение военной поддержки от Ирана, передающего ей свои дроны, также стало известно, что в перспективе могут быть и ракеты.

Впрочем, по мнению экспертов, Тегеран может сомневаться в передаче баллистических ракет Москве, поскольку не желает стать полным изгоем на рынке после очередных санкций Запада.

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