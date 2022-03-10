Кулеба: ми не можемо зупинити війну, якщо у Росії немає бажання цього робити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим заявив, що припинення вогню прив'язано до виконання вимог президента Росії Володимира Путіна. Оскільки у Москви немає бажання припиняти війну, Київ теж не може її зупинити.

"Ми не можемо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила агресію і напад, немає бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив'язано Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. У зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає... Ми будемо захищати наших людей від російської агресії.

Зазначимо, Путін називав наступні умови для припинення війни проти України: