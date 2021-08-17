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Україна не запрошувала РФ, але готова говорити з нею в рамках Кримської платформи, - Кулеба

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 18:39
Україна не запрошувала РФ, але готова говорити з нею в рамках Кримської платформи, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не надсилала Росії офіційного запрошення на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в Києві. Однак Україна готова говорити з Росією про деокупацію Криму в рамках цієї платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі каналу "Україна 24".

"Офіційне запрошення ми не висилали. Але Росія з самого початку, коли було публічно оголошено про проведення Кримської платформи", - сказав він.

Міністр пояснив, що Росія від самого початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою, але українська сторона була б не проти обговорити деокупацію Криму з Москвою.

"Вона відразу категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з Кримської платформою, хоча ми не проти. Ми готові говорити з Росією про Крим в рамках Кримської платформи, але тема цієї розмови може бути тільки одна - шлях і графік деокупації Криму", - наголосив Кулеба.

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Дмитро Кулеба Україна Російська Федерація Крим МЗС Кримська платформа
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