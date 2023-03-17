Кулеба о Китае: не думаю, что настал момент, когда он готов вооружить Россию

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент… когда он готов вооружить Россию", - сказал он.

При этом Китай сопротивляется прямому контакту между лидером Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня Россия и Китай подтвердили, что Си Цзиньпин посетит Москву. Его визит состоится на следующей неделе, с 20 по 22 марта.

Также напомним, по данным The Wall Street Journal, лидер Китая планирует провести первые с начала полномасштабного вторжения переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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