В Кремле назвали дату визита Си Цзиньпина в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. Он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - говорится в анонсе.

В Кремле заявляют, что Си Цзиньпин в Москве подпишет с Путиным ряд важных двусторонних документов, а также состоится "обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене".

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует визит в Москву. Однако журналисты отмечали, что поездка была запланирована на апрель или начало мая.

При этом Reuters сообщало, что лидер Китая на следующей неделе встретиться с Путиным в Москве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.