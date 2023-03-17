ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кремле назвали дату визита Си Цзиньпина в Москву

Новина українською →
Москва, Пятница 17 марта 2023 09:22
В Кремле назвали дату визита Си Цзиньпина в Москву Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. Он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - говорится в анонсе.

В Кремле заявляют, что Си Цзиньпин в Москве подпишет с Путиным ряд важных двусторонних документов, а также состоится "обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене".

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует визит в Москву. Однако журналисты отмечали, что поездка была запланирована на апрель или начало мая.

При этом Reuters сообщало, что лидер Китая на следующей неделе встретиться с Путиным в Москве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Си Цзиньпинь Китай Российская Федерация Москва Владимир Путин
NEWS
Контрнаступление ВСУ. Что думают эксперты о предпосылках и сроках
Контрнаступление ВСУ. Что думают эксперты о предпосылках и сроках
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить