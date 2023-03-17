Кулеба про Китай: не думаю, що настав момент, коли він готовий озброїти Росію

"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію", - сказав він.

При цьому Китай опирається прямому контакту між лідером Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, сьогодні Росія та Китай підтвердили, що Сі Цзіньпін відвідає Москву. Його візит відбудеться наступного тижня, з 20 по 22 березня.

Також нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, лідер Китаю планує провести перші з початку повномасштабного вторгнення переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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