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Кулеба о Китае: не думаю, что настал момент, когда он готов вооружить Россию

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Киев, Пятница 17 марта 2023 12:00
Кулеба о Китае: не думаю, что настал момент, когда он готов вооружить Россию Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Китай пока сомневается касательно передаче оружия России, которое она использует в войне против Украины, и не принял окончательное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью BBC.

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент… когда он готов вооружить Россию", - сказал он.

При этом Китай сопротивляется прямому контакту между лидером Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня Россия и Китай подтвердили, что Си Цзиньпин посетит Москву. Его визит состоится на следующей неделе, с 20 по 22 марта.

Также напомним, по данным The Wall Street Journal, лидер Китая планирует провести первые с начала полномасштабного вторжения переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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