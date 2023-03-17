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Кулеба про Китай: не думаю, що настав момент, коли він готовий озброїти Росію

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Київ, П'ятниця 17 березня 2023 12:00
Кулеба про Китай: не думаю, що настав момент, коли він готовий озброїти Росію Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Китай поки вагається щодо передачі зброї Росії, яку вона використає у війні проти України, і не ухвалив остаточне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю BBC.

"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію", - сказав він.

При цьому Китай опирається прямому контакту між лідером Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, сьогодні Росія та Китай підтвердили, що Сі Цзіньпін відвідає Москву. Його візит відбудеться наступного тижня, з 20 по 22 березня.

Також нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, лідер Китаю планує провести перші з початку повномасштабного вторгнення переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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