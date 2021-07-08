Кулеба: ми хочемо чесної відповіді від НАТО на питання "коли?"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив невдоволення з приводу невизначеності щодо вступу України в НАТО. Кулеба закликав Альянс чесно відповісти на питання: коли відбудеться вступ України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі.
Як сказав Кулеба, Україна хоче почути чесну відповідь. Якщо проблема в тому, що держави НАТО не хочуть провокувати Росію, наголосив міністр, то не потрібно виправдовувати затягування зі вступом України браком реформ.
"Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - сказав він.
Глава українського МЗС зазначив, що Україна вже здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки і готова продовжити впровадження нових реформ.
"Ми готові продовжити і ми продовжимо, не лише через НАТО, а й з-за наших особистих інтересів безпеки. Але ми хочемо чесної відповіді натомість - відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок у нашій євроатлантичній інтеграції", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський попросив НАТО надати конкретний перелік реформ, які має виконати Україна для вступу.
Однак у НАТО відповіли Зеленському, що це так не працює.