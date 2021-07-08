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Кулеба: ми хочемо чесної відповіді від НАТО на питання "коли?"

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Вільнюс, Четвер 08 липня 2021 17:49
Кулеба: ми хочемо чесної відповіді від НАТО на питання "коли?" Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив невдоволення з приводу невизначеності щодо вступу України в НАТО. Кулеба закликав Альянс чесно відповісти на питання: коли відбудеться вступ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі.

Як сказав Кулеба, Україна хоче почути чесну відповідь. Якщо проблема в тому, що держави НАТО не хочуть провокувати Росію, наголосив міністр, то не потрібно виправдовувати затягування зі вступом України браком реформ.

"Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - сказав він.

Глава українського МЗС зазначив, що Україна вже здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки і готова продовжити впровадження нових реформ.

"Ми готові продовжити і ми продовжимо, не лише через НАТО, а й з-за наших особистих інтересів безпеки. Але ми хочемо чесної відповіді натомість - відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок у нашій євроатлантичній інтеграції", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський попросив НАТО надати конкретний перелік реформ, які має виконати Україна для вступу.

Однак у НАТО відповіли Зеленському, що це так не працює.

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НАТО Україна Дмитро Кулеба
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